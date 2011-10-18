Верстка сайта перевозок
Требуется верстка PSD-шаблона под DLE
Требуется отверстать psd-макет под движек DLE последней версии.
Кроссбраузерность и валидность шаблона обязательны!
Жду Ваши предложения!
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