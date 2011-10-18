Требуется верстка PSD-шаблона под DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок143 просмотра

Требуется отверстать psd-макет под движек DLE последней версии.

Кроссбраузерность и валидность шаблона обязательны!

Жду Ваши предложения!

DLE
14 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Дизайн порезан кроссбраузерно и валидно! Рекомендую!
Всё отлично, честный и порядочный заказчик. Произвёл оплату без вопросов, отнесся с пониманием к возникшим проблемам. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад