сайт russo-tour.ru не доделан, его нужно привести в соответствующий вид + настроить необходимые элементы. сайт простой большинство страниц чисто статические.
Верстка и интеграция, Битрикс
Нужно срочно сверстать и интегрировать макет. Битрикс
предложенияя по цене и срокам - в проект или личку
без предоплаты
Заявки фрилансеров
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