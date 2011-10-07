Здравствуйте. Необходимо сделать шаблон для Joomla + Virtuemart из макета PSD, главная страница во вложении. Предлагайте цену и сроки.
Верстка и интеграция Joomla
Здравствуйте! Необходимо сделать шаблон для Joomla 1.5 из PSD + немного модифицировать сторонний каталог. Предлагайте цену и сроки.
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