Верстка и интеграция Joomla

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Закрыт16 заявок267 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать шаблон для Joomla 1.5 из PSD + немного модифицировать сторонний каталог. Предлагайте цену и сроки.

Joomla
14 лет назад
pomorweb
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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