Здравствуйте. Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо. ...
Нужна верстка для OpenCart.
Нужен верстальщик для OpenCart. Дизайн уже сделан надо только сверстать. И доработать администрационную панель на OpenCart.
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