Здравствуйте. Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо. ...
Доработать cайт на cms joomla
Внести поправки и доработать небольшие моменты на сайте cms joomla (сам сайт есть и функционирует)
в общих словах задача :
интернет магазин, в котором нужно поправить ряд моментов, например, правильное отображение объектов в карточке товара и в общем списке товаров( вывод данных,сортировка по цене,по новым )
Добавление фильтров по выдаче товара(тоесть поставить галку черный цвет и будет товар только черного цвета) по цвету, по ценовой шкале (например от 1 руб до 5 руб) итд
+ по ходу ряд моментов таких как блок рекомендуемого товара (просто блок со списоком товара из той же категории рандомно) и.т.д
писать о том что пришлите тз дальше посмотрим не рассматривается,так как я всем тз не смогу и не хотел бы высылать
Напишите пожалуйста примерную цену
joomla + virtmarket
Есть джпг и псд как должно все выглядеть + пробежаться по мелочам вместе по итогу
спасибо
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