Доработать cайт на cms joomla

Внести поправки и доработать небольшие моменты на сайте cms joomla (сам сайт есть и функционирует)

в общих словах задача :

интернет магазин, в котором нужно поправить ряд моментов, например, правильное отображение объектов в карточке товара и в общем списке товаров( вывод данных,сортировка по цене,по новым )

Добавление фильтров по выдаче товара(тоесть поставить галку черный цвет и будет товар только черного цвета) по цвету, по ценовой шкале (например от 1 руб до 5 руб) итд

+ по ходу ряд моментов таких как блок рекомендуемого товара (просто блок со списоком товара из той же категории рандомно) и.т.д

писать о том что пришлите тз дальше посмотрим не рассматривается,так как я всем тз не смогу и не хотел бы высылать

Напишите пожалуйста примерную цену

joomla + virtmarket

Есть джпг и псд как должно все выглядеть + пробежаться по мелочам вместе по итогу

спасибо