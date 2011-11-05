Доработать cайт на cms joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок162 просмотра

Внести поправки и доработать небольшие моменты на сайте cms joomla (сам сайт есть и функционирует)

в общих словах задача :

интернет магазин, в котором нужно поправить ряд моментов, например, правильное отображение объектов в карточке товара и в общем списке товаров( вывод данных,сортировка по цене,по новым )

Добавление фильтров по выдаче товара(тоесть поставить галку черный цвет и будет товар только черного цвета) по цвету, по ценовой шкале (например от 1 руб до 5 руб) итд

+ по ходу ряд моментов таких как блок рекомендуемого товара (просто блок со списоком товара из той же категории рандомно) и.т.д

писать о том что пришлите тз дальше посмотрим не рассматривается,так как я всем тз не смогу и не хотел бы высылать

Напишите пожалуйста примерную цену

joomla + virtmarket

Есть джпг и псд как должно все выглядеть + пробежаться по мелочам вместе по итогу

спасибо

Joomla
14 лет назад
tarken
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад
$50
2 дня
В силу ряда обстоятельств проект затянулся, но результатом по итогу доволен. А результат - самое главное Также по ходу работы давались рекомендации и советы по дополнительным вопросам,за что отдельное спасибо. Рекомендую
Было приятно работать! Владимир предоставил все макеты и четко формулировал задачи. Особенно приятна оперативная оплата ;)

Заявки фрилансеров

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад

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