Необходима верстка, натяжка и подгонка на актуальную сборку Contao(2.10.1) По сути будут только 2 страницы: главная и все остальные. Сколько может стоить без понятия. Пишите сразу время и цену.
Исправить глюк верстки.
Добрый день !
Есть сайт - блог ворд пресс. Есть пару глюков в верстке. Приложение.
Нужно исправить в самые короткие сроки.
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