Исправить глюк верстки.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки195 просмотров

Добрый день !

Есть сайт - блог ворд пресс. Есть пару глюков в верстке. Приложение.

Нужно исправить в самые короткие сроки.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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