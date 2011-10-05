Нужно сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки372 просмотра

Нужно сверстать сайт. Верстка на дивах. Чтоб все было красиво и работало во всех браузерах. Чистый и читаемый html код.

Если все понравится готовы работать с Вами дальше.

HTML
14 лет назад
skywebsystems
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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