Редактирование таблиц в html'е

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки302 просмотра

Задача: Требуется взять html - файл с таблицами и привести всё в порядок, как показано на примере и в том же стиле.

Описание: Все модели имеют 2 таблицы. Q и Q+2 таблиц не имеют (просто пропускаем)

Требования:

1. html должен быть чистым, никаких лишних тегов.

2. css аккуратно собраны и сделаны так, чтобы можно было править цветовую гамму сразу на всех таблицах.

3. цветовая гамма - как на примере

Примеры: в самом низу файла, только, ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ТАБЛИЦЫ (на всякий случай написал крупнее).

Ссылка на все таблицы: carfriend.ru/prices.html

От вас, срок и стоимость работы и пример переверстанных 2 таблиц

(комплектация, тех. хар-ки любой на выбор модели).

CSSHTML
14 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

shaggy
34 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
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С Владиславом было приятно работать. Чётко поставленная задача, вежливое общение, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

shaggy
34 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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