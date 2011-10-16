Редактирование таблиц в html'е

Задача: Требуется взять html - файл с таблицами и привести всё в порядок, как показано на примере и в том же стиле.

Описание: Все модели имеют 2 таблицы. Q и Q+2 таблиц не имеют (просто пропускаем)

Требования:

1. html должен быть чистым, никаких лишних тегов.

2. css аккуратно собраны и сделаны так, чтобы можно было править цветовую гамму сразу на всех таблицах.

3. цветовая гамма - как на примере

Примеры: в самом низу файла, только, ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ТАБЛИЦЫ (на всякий случай написал крупнее).

Ссылка на все таблицы: carfriend.ru/prices.html

От вас, срок и стоимость работы и пример переверстанных 2 таблиц

(комплектация, тех. хар-ки любой на выбор модели).