Верстка шаблона для Danneo

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки151 просмотр

Требуется кроссбраузерная верстка и интеграция макета для Danneo 5.4. Имеется psd макет главной страницы необходимо сверстать и натянуть на движек.

Скрин макета radikal.ua/data/upload/69...

Пишите сроки и стоимость.

14 лет назад
oleg_nt
Олег 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

meriguan02
Антон 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

meriguan02
Антон 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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