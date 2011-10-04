Сверстать страничку в html

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Закрыт7 заявок138 просмотров

Нужно сверстать одну страничку в html (обязательно устловие рабочая форма заказа)

в приложении эскиз

быстро дешего сердито ))

пишите ваши предложения, буду рад сотрудничеству ...

icq: 265 49 49

HTML
14 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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