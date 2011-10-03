Нужно отверстать макет для сайта на WP. Жду ваших предложений. Тз и макеты кандидатам.
Верстка по динамике
На готовой верстке нужно доделать динамические элементы.
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