Пункт №1 Сделать нужно все точь в точь !!! 1. Сверстать PSD Страницы 2. Cделать отдельным шаблоном типо shortstory.tpl ! 3. Все подогнать под код сайта ! ...
Сверстать макеты
всего 10 макетов, не сложные страницы.
от вас цена и сроки.
верстка дивами с комментариями блоков.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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