Требуется шаблон под cms "Shop Script" (версия 3). Вот адрес шаблона, который хочется увидеть - http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/30800.html Оплата - 100%, после демонстрации на вашем хостинге.
Верстка сайта
Нужно сделать верстку сайта, макеты:
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B0%D0%BD%D0%BA.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B2.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpg
+ страница расширенного поиска, в с соответствии с макетом, аналогично странице:
- http://my-secret-love.info/search/
(дорисовать макет возможности нету, хотя в этом и нет необходимости - в макетах все элементы есть, нужно только расставить)
итого 8 сверстанных страниц.
Ключевые моменты:
1. Все золотистые рамочки под фотографии должны задаваться версткой, а не накладываться программно поверх изображения. Тоже самое с надписью "фото проверено 100%" (включается классом в css).
2. Сверху/снизу в меню выделяется текущая страница + на которую наведена мышка в данный момент. Выделение зарисовано только для "Главная".
3. В детальной анкете 4 блока раскрываются/закрываются по клику.
4. В дизайне никак не обозначены слои, нет группировок слоев - они идут object1, object2 и так далее и не по порядку. Так же возможны еще какие-либо ньюансы ввиду низкой квалификации дизайнера делавшего проект.
5. Верстка должна быть валидной и нормально отображаться в любых современных браузерах (тестировать буду в ie7+, opera, ff, safary, chrome, ff/chrome под ubuntu, android, iphone).
6. Лайтбокс на детальной странице анкеты как тут 1 в 1 с такими же параметрами: http://luxufa.ru/index.php?part_id=113&model_id=644
7. Верстка фиксированная по ширине.
8. В макетах допущена ошибка в блоке "новенькие" (справа сверху), неправильно написан адрес сайта. На одном из макетов есть правильный вариант написания - нужно будет взять с него.
Предложения оставлять только тут. Бюджет строго фиксированный: 6000р. Оплата в WMR.
Поскольку предыдущий исполнитель (http://www.weblancer.net/projects/290513.html) пропал вместе с предоплатой - второй раз на один проект предоплату давать не хочу. При желании могу оплачивать пострачно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо переверстать главную и внутренние страницы сайта. Сайт на Joomla 1.5. Внимательно, смотрите макет и текущую верстку, не менее внимательно смотрим текущую версию сайта, и смотрим что должно получится. Оценивайте свои ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
http://pix.am/LiLO.jpg пофиксить кнопка не должна быть на след. строкеHTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Поправить кроссбраузерностьЗавершен14 лет назад
- $15
Здравствуйте. Необходима верстка макета под uCoz. Сам макет: http://s010.radikal.ru/i313/1110/5b/58f8498feda0.jpg Бюджет: 450р. От вас скроки и ссылка на портфолио.Завершен14 лет назад
Есть сайт с вертумартом нужно оформить категорию товаров (дизайн есть), страницу категории и страницу с брендами.. пишите цену и сроки.Завершен14 лет назад
Задача: Быстро и хорошо сверстать несколько простых страниц и получить за это деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, Safari, ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходима верстка готового дизайна под скрипт интернет магазина phpshop.HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Мне требуется скорректировать внешний вид модуля «Последние новости» на сайте Joomla! для отображения последних опубликованных материалов. Работа несложная. Более подробная информация в ТЗ. ...Завершен14 лет назад
Нужно сверстать 3 макетаЗавершен14 лет назад