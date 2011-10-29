Верстка сайта

Нужно сделать верстку сайта, макеты:

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B0%D0%BD%D0%BA.jpg

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B2.jpg

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F.jpg

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.jpg

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B.jpg

http://dl.dropbox.com/u/5228568/work/mysecretlove/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpg

+ страница расширенного поиска, в с соответствии с макетом, аналогично странице:

- http://my-secret-love.info/search/

(дорисовать макет возможности нету, хотя в этом и нет необходимости - в макетах все элементы есть, нужно только расставить)

итого 8 сверстанных страниц.

Ключевые моменты:

1. Все золотистые рамочки под фотографии должны задаваться версткой, а не накладываться программно поверх изображения. Тоже самое с надписью "фото проверено 100%" (включается классом в css).

2. Сверху/снизу в меню выделяется текущая страница + на которую наведена мышка в данный момент. Выделение зарисовано только для "Главная".

3. В детальной анкете 4 блока раскрываются/закрываются по клику.

4. В дизайне никак не обозначены слои, нет группировок слоев - они идут object1, object2 и так далее и не по порядку. Так же возможны еще какие-либо ньюансы ввиду низкой квалификации дизайнера делавшего проект.

5. Верстка должна быть валидной и нормально отображаться в любых современных браузерах (тестировать буду в ie7+, opera, ff, safary, chrome, ff/chrome под ubuntu, android, iphone).

6. Лайтбокс на детальной странице анкеты как тут 1 в 1 с такими же параметрами: http://luxufa.ru/index.php?part_id=113&model_id=644

7. Верстка фиксированная по ширине.

8. В макетах допущена ошибка в блоке "новенькие" (справа сверху), неправильно написан адрес сайта. На одном из макетов есть правильный вариант написания - нужно будет взять с него.

Предложения оставлять только тут. Бюджет строго фиксированный: 6000р. Оплата в WMR.

Поскольку предыдущий исполнитель (http://www.weblancer.net/projects/290513.html) пропал вместе с предоплатой - второй раз на один проект предоплату давать не хочу. При желании могу оплачивать пострачно.