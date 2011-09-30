Шаблон для Shop Script

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок244 просмотра

Требуется шаблон под cms "Shop Script" (версия 3).

Вот адрес шаблона, который хочется увидеть - http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/30800.html

Оплата - 100%, после демонстрации на вашем хостинге.

HTMLPrestaShop
14 лет назад
Silaev
Павел 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Взялся за работу, пообещал "завтра к вечеру покажу". Дня через 4 написал, что скрипты для этого магазина писал, хотя надо было только шаблон сверстать. Пошла вторая неделя...

Заявки фрилансеров

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад