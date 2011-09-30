Необходимо переверстать главную и внутренние страницы сайта. Сайт на Joomla 1.5. Внимательно, смотрите макет и текущую верстку, не менее внимательно смотрим текущую версию сайта, и смотрим что должно получится. Оценивайте свои ...
Шаблон для Shop Script
Требуется шаблон под cms "Shop Script" (версия 3).
Вот адрес шаблона, который хочется увидеть - http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/30800.html
Оплата - 100%, после демонстрации на вашем хостинге.
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