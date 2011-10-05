Верстка под uCoz

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки196 просмотров

Здравствуйте. Необходима верстка макета под uCoz. Сам макет: http://s010.radikal.ru/i313/1110/5b/58f8498feda0.jpg

Бюджет: 450р. От вас скроки и ссылка на портфолио.

14 лет назад
kirill_ya1
Кирилл 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

webiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$14
2 дня
Спасибо. Работу сделал в срок, все на высшем уровне.
Замечательный заказчик, не надоедлив, лаконичен, работу принимал на уровне. Советую всем.

Заявки фрилансеров

webiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад