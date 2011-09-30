Оптимизация сайта под Opera, IE, Firefox

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки113 просмотров

Сайт: Fredperry.su

В IE криво отображаются:

все страницы кроме главной

В Firefox:

Только история бренда

В Opera:

Только выбор модели

В Google Chrome все страницы отображаются нормально.

14 лет назад
Xardas1
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zarianec
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

Zarianec
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад