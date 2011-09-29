Нужна верстка 3 страниц для сайта samoswal.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки270 просмотров

Нужно сверстать главную и две под страницы W3C

Верстать нужно используя эти микроформаты

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113262

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113265

Предпочтение тем кандидатам, которые знакомы с SEO версткой и не по наслышке.

Оплата, только после принятия верстки.

сайт, который необходимо переверстать: www.samoswal.ru

За три страницы плачу 1000р.

(возможно постоянное сотрудничество)

14 лет назад
addgrom
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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