Нужна верстка 3 страниц для сайта samoswal.ru

Нужно сверстать главную и две под страницы W3C

Верстать нужно используя эти микроформаты

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113262

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113265

Предпочтение тем кандидатам, которые знакомы с SEO версткой и не по наслышке.

Оплата, только после принятия верстки.

сайт, который необходимо переверстать: www.samoswal.ru

За три страницы плачу 1000р.

(возможно постоянное сотрудничество)