Верстка в хтмл

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок356 просмотров

Ищем в команду верстальщика для работы с нами в проектах. На начальном этапе цены занижены. Работать должен быстро. Одно тестовое задание.

14 лет назад
vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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