Есть готовый дизайн (во вложении можно посмотреть главную страницу) Сайт очень простой - визитка. Нужно сверстать и прикрутить к движку (любому) Сроки - 3 дня.
Верстка в хтмл
Ищем в команду верстальщика для работы с нами в проектах. На начальном этапе цены занижены. Работать должен быстро. Одно тестовое задание.
Заявки фрилансеров
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