Требуется верстка PSD макета + натяжка на Joomla

Здравствуйте! Требуется HTML/CSS верстка (кроссбраузерность, валидность) готового PSD макета + натяжка на Joomla, установка на хостинг. Времени есть до 2 октября. Бюджет 60-80 wmz. У кого в ближайшие дни есть свободное время для работы, прошу сразу в ICQ 561-315-911. Желательно иметь портфель с предыдущими работами. Мне важно, чтобы работа была начата уже завтра, и в процессе работы исполнитель не пропал. Спасибо, жду предложений.