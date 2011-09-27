Нужна оптимизированная, дивная, кроссбраузерная, кроссплатформенная, валидная верстка. + Слайдер мини изображений на яваскрипт + переключалка вкладок тоже на яваскрипт.
Верстка дизайна под ImageCMS
Необходимо сверстать макет под ImageCMS
Документация по движку http://dev.imagecms.net/projects/imagecms/wiki
Пока готов дизайн главной, завтра будут готовые остальные страницы, ну текстовая, и страница товара, новостей и т.п. По сути меняется только представление контента.
Большой баннер по центру надо сделать слайдшоу на js
Обязателен опыт работы с данной CMS или убедите меня что для вас море поколено :)
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