Верстка дизайна под ImageCMS

Необходимо сверстать макет под ImageCMS

http://www.art-house.in/shop

Документация по движку http://dev.imagecms.net/projects/imagecms/wiki

Пока готов дизайн главной, завтра будут готовые остальные страницы, ну текстовая, и страница товара, новостей и т.п. По сути меняется только представление контента.

Большой баннер по центру надо сделать слайдшоу на js

Обязателен опыт работы с данной CMS или убедите меня что для вас море поколено :)