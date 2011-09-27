Верстка дизайна под ImageCMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки160 просмотров

Необходимо сверстать макет под ImageCMS

http://www.art-house.in/shop

Документация по движку http://dev.imagecms.net/projects/imagecms/wiki

Пока готов дизайн главной, завтра будут готовые остальные страницы, ну текстовая, и страница товара, новостей и т.п. По сути меняется только представление контента.

Большой баннер по центру надо сделать слайдшоу на js

Обязателен опыт работы с данной CMS или убедите меня что для вас море поколено :)

JavaScript
14 лет назад
wizardshadow
Артур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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