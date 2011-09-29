Верстка одной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок260 просмотров

Сайт будет полностью на HTML

Боковое меню должно тянуться при добавлении разделов

Тело должно тянуться при добавлении разделов

10 у.е.

для Иванов Виталий (webstend)

HTML
14 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Виталий спасибо за работу, в этот раз сделал быстрее чем нужно не потеряв качества
Второй раз работаю с Максимом, по-прежнему, всё отлично!

Заявки фрилансеров

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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