Здравствуйте! Необходимо собрать сайт, порядка 300-500 страниц. От меня тексты и готовая верстка. От вас- стоимость 1 страницы и сроки. На движок устанавливать не надо - сайт состоит из шаблонных хтмл-страниц. Спасибо. P.S. ...
Верстка одной страницы
Сайт будет полностью на HTML
Боковое меню должно тянуться при добавлении разделов
Тело должно тянуться при добавлении разделов
10 у.е.
для Иванов Виталий (webstend)
Выбранный исполнитель
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