Поправить кроссбраузерность

Всем добрый день!

В наличии имеется интернет магазин http://rc-mania.ru/ - это коробочный покупной магазин, но он совсем не дружит с ИЕ и с другими брайзерами тоже не очень хорошо, елси вы можете это починить (уверены на 100%, а не решили попробывать), то жду ваши цены и сроки.