Различные задачи по сайту. Joomla + Virtuemart.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки174 просмотра

Приветствую!

Требуется выполнить несколько задач по сайту:

1. Откоректировать главную страницу, переставив местами модули и вывод текста на странице.

2. Добавить на странице товаров "мне нравится" для вконтакте и другой чухляндии.

3. Исправить вывод цен (просто добавить дилерская цена).

4. Подвал поправить.

5. Водяные знаки поправить в виртуемарте.

6. Поправить ссылки в футере на монетки, типа майле и рамблера.

6. Несколько мелочей поправить по шаблону.

Конкретика по факту попадания в кандидаты (задача оформляется графически, есть еще сайт для эксперементов над кошками ). Убедительная просьба - отзывы по проекту и по направленности. И голосовой скайп.

Бюджет можно и увеличить, в зависимости от профессионализма. Оплата на выбор.

Ну желательно еще опыт по созданию модулей - это уже отдельным проектом будем обсуждать.

Joomla
14 лет назад
BaF_762
Юрий 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

wrximpreza
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Иван, сделал все аккуратно, качественно и в те сроки, что обещал. Будем продолжать сотрудничать.

Заявки фрилансеров

wrximpreza
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад

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