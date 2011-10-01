Различные задачи по сайту. Joomla + Virtuemart.

Приветствую!

Требуется выполнить несколько задач по сайту:

1. Откоректировать главную страницу, переставив местами модули и вывод текста на странице.

2. Добавить на странице товаров "мне нравится" для вконтакте и другой чухляндии.

3. Исправить вывод цен (просто добавить дилерская цена).

4. Подвал поправить.

5. Водяные знаки поправить в виртуемарте.

6. Поправить ссылки в футере на монетки, типа майле и рамблера.

6. Несколько мелочей поправить по шаблону.

Конкретика по факту попадания в кандидаты (задача оформляется графически, есть еще сайт для эксперементов над кошками ). Убедительная просьба - отзывы по проекту и по направленности. И голосовой скайп.

Бюджет можно и увеличить, в зависимости от профессионализма. Оплата на выбор.

Ну желательно еще опыт по созданию модулей - это уже отдельным проектом будем обсуждать.