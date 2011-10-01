Есть основные макеты страниц в psd. Требуется небольшие изменения. 10 уникальных страниц всего порядка 40. Общая тематика: Корпоративный сайт, личный кабинет, Формы для регистрации. Требования: Кросбраузерность, IE7+, Chrome, ...
Различные задачи по сайту. Joomla + Virtuemart.
Приветствую!
Требуется выполнить несколько задач по сайту:
1. Откоректировать главную страницу, переставив местами модули и вывод текста на странице.
2. Добавить на странице товаров "мне нравится" для вконтакте и другой чухляндии.
3. Исправить вывод цен (просто добавить дилерская цена).
4. Подвал поправить.
5. Водяные знаки поправить в виртуемарте.
6. Поправить ссылки в футере на монетки, типа майле и рамблера.
6. Несколько мелочей поправить по шаблону.
Конкретика по факту попадания в кандидаты (задача оформляется графически, есть еще сайт для эксперементов над кошками ). Убедительная просьба - отзывы по проекту и по направленности. И голосовой скайп.
Бюджет можно и увеличить, в зависимости от профессионализма. Оплата на выбор.
Ну желательно еще опыт по созданию модулей - это уже отдельным проектом будем обсуждать.
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