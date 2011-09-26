Сверстать из PSD в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок289 просмотров

Есть дизайн сайта (простой) в PDS фотошоп. Нужно сверстать и оформить как тему для вордпресс, т.е. натянуть дизайн на вордпресс (самое простое, только html) – главные страницы – index, каталог, пост, одиночная статья… без фанатизма (виджетов и прочего излишества).

На выходе набор файлов в виде рабочей темы для wordpress – т.е. я ее закачиваю по фтп и активирую – должно все работать.

Указывайте не высокую цену, так как бюджеты ограничены. Возможно постоянные заказы.

Оплата электронными деньгами.

HTMLWordPress
14 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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