Нужно сверстать простенький макет для Word Press. Скриншот: http://savepic.su/21404.png
Сверстать из PSD в wordpress
Есть дизайн сайта (простой) в PDS фотошоп. Нужно сверстать и оформить как тему для вордпресс, т.е. натянуть дизайн на вордпресс (самое простое, только html) – главные страницы – index, каталог, пост, одиночная статья… без фанатизма (виджетов и прочего излишества).
На выходе набор файлов в виде рабочей темы для wordpress – т.е. я ее закачиваю по фтп и активирую – должно все работать.
Указывайте не высокую цену, так как бюджеты ограничены. Возможно постоянные заказы.
Оплата электронными деньгами.
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