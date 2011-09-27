Сделать резиновую верстку

Александр - очень спокойный и грамотный человек Знает свое дело на 5 не сдается когда возникают сложности и очень адекватно реагирует на все поправки и замечания,что является очень важным моментом. Для меня страничка Александра в закладках "избранное" Буду обязательно продолжать работать Рекомендую