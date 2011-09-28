Нужно валидно сверстать 1 страницу

Здравствуйте!

В приложении - внешний вид страницы, которую нужно сверстать. В результате должен получиться 100% валидный XHTML 1.0 Transitional. Верстка должна быть семантичной, т.е. только дивы, тексты - как можно ближе к открывающему body, заголовки - только в нужных местах и т.п. Валидность CSS не обязательна.

Жду ваших предложений. PSD вышлю выбранному исполнителю.

Заранее всем спасибо за участие!