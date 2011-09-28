Нужно валидно сверстать 1 страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок357 просмотров

Здравствуйте!

В приложении - внешний вид страницы, которую нужно сверстать. В результате должен получиться 100% валидный XHTML 1.0 Transitional. Верстка должна быть семантичной, т.е. только дивы, тексты - как можно ближе к открывающему body, заголовки - только в нужных местах и т.п. Валидность CSS не обязательна.

Жду ваших предложений. PSD вышлю выбранному исполнителю.

Заранее всем спасибо за участие!

CSS
14 лет назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена на отлично. Код получился легкий, кроссбраузерный, валидный и семантичный - как и требовалось. Занес исполнителя к себе в избранное :)
Спасибо за хорошую работу :)

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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