Надо сделать чтобы карусель на главной kapriz-tourism.ru орабтала на ios и android. Кто возьмется?
Интеграция шаблона с битриксом. Срочно.
Сразу скажу, срок – 26 сентября, примерно к 19-20 часам (MSK), так что просьба отвечать только в том случае если уверены, что успеете.
С исполнителем определюсь примерно в 16:00 по Москве. Потом проект удалю.
Понимаю, что сроки не сахар (но так уж получилось), по этому не исключаю того, что результат может содержать изъяны. На текущий момент – главное, чтобы выглядело как на макете. Но важна готовность в ближайшее время после сдачи(примерно неделя) закрыть все обнаруженные недочеты и довести работу до идеала. :)
Нужно сверстать и интегрировать в битрикс два макета:
первый – для главной страницы,
второй для всех второстепенных
PSD предоставлю.
Пояснения:
* Шаблоны "резиновые". т.е. тянется на 100% страницы.
* На блоке с картинкой на главной при наведении мыши на ссылку, должна плавно меняться(fade) фоновая фотография и сопроводительный текст(тот, что справа снизу). Имейте в виду, что внешний вид блока не окончательный и внешний вид блока скорее всего изменится (апдейт прийдет в понедельник утром). Изменится внешний вид, но не функционал, по этому изменения сведуться к изменению CSS.
Этот блок должен быть отдельной включаемой областью.
* Блок "Новости"(главная) – вывод из соответствующего инфоблока. Верхняя новость – самая новая, три нижних – слева направо в обратном хронологическом порядке.
* Блок "Наша деятельность"(главная) – вывод главных картинок альбомов произвольной галереи в виде 3d-карусели. Можно использовать готовые jquery-плагины.
* Блоки справа нужно просто сверстать. Всё равно функционал пож них будет разрабатываться позже. Важно сверстать шаблон для блока, чтобы его потом можно было растиражировать для создания произвольных блоков.
* Футер с адресом так же должен быть в виде отдельной включаемой области.
Требования к работе:
* Валидная кроссбраузерная верстка на дивах.
* Результат работы в виде шаблона для битрикса, который можно импортировать в установленный экземпляр битрикса, содержащий контент.
Просьба дать ссылки на ваши работы. Желательно, чтобы они удовлетворяли следующим условиям.
* Работа сделана на Битриксе
* Версткой в проекте занимались именно Вы.
* В работе присутствуют задачи, аналогичные изложенным в этом проекте.
Пожалуйста, в ответах указывайте цену за работу.
Все возникшие вопросы задавайте по электронной почте: [email protected]. (В этом случае смогу отвечать оперативно).
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