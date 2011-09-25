Интеграция шаблона с битриксом. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок119 просмотров

Сразу скажу, срок – 26 сентября, примерно к 19-20 часам (MSK), так что просьба отвечать только в том случае если уверены, что успеете.

С исполнителем определюсь примерно в 16:00 по Москве. Потом проект удалю.

Понимаю, что сроки не сахар (но так уж получилось), по этому не исключаю того, что результат может содержать изъяны. На текущий момент – главное, чтобы выглядело как на макете. Но важна готовность в ближайшее время после сдачи(примерно неделя) закрыть все обнаруженные недочеты и довести работу до идеала. :)

Нужно сверстать и интегрировать в битрикс два макета:

первый – для главной страницы,

второй для всех второстепенных

PSD предоставлю.

Пояснения:

* Шаблоны "резиновые". т.е. тянется на 100% страницы.

* На блоке с картинкой на главной при наведении мыши на ссылку, должна плавно меняться(fade) фоновая фотография и сопроводительный текст(тот, что справа снизу). Имейте в виду, что внешний вид блока не окончательный и внешний вид блока скорее всего изменится (апдейт прийдет в понедельник утром). Изменится внешний вид, но не функционал, по этому изменения сведуться к изменению CSS.

Этот блок должен быть отдельной включаемой областью.

* Блок "Новости"(главная) – вывод из соответствующего инфоблока. Верхняя новость – самая новая, три нижних – слева направо в обратном хронологическом порядке.

* Блок "Наша деятельность"(главная) – вывод главных картинок альбомов произвольной галереи в виде 3d-карусели. Можно использовать готовые jquery-плагины.

* Блоки справа нужно просто сверстать. Всё равно функционал пож них будет разрабатываться позже. Важно сверстать шаблон для блока, чтобы его потом можно было растиражировать для создания произвольных блоков.

* Футер с адресом так же должен быть в виде отдельной включаемой области.

Требования к работе:

* Валидная кроссбраузерная верстка на дивах.

* Результат работы в виде шаблона для битрикса, который можно импортировать в установленный экземпляр битрикса, содержащий контент.

Просьба дать ссылки на ваши работы. Желательно, чтобы они удовлетворяли следующим условиям.

* Работа сделана на Битриксе

* Версткой в проекте занимались именно Вы.

* В работе присутствуют задачи, аналогичные изложенным в этом проекте.

Пожалуйста, в ответах указывайте цену за работу.

Все возникшие вопросы задавайте по электронной почте: [email protected]. (В этом случае смогу отвечать оперативно).

CSSjQuery
14 лет назад
alexmsk
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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