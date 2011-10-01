Проверка верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки265 просмотров

Необходимо проверить и внести изменения в верстку на сайте dev.mashineria.ru

Первоначальная верстка проходила для FF 6.

Необходимо кроссбраузерная верстка для IE 7+, Chrome, Opera 10+

Данные для входа: tester retset

Список страниц для проверки:

+Главная (http://dev.mashineria.ru/)

+Результат поиска (http://dev.mashineria.ru/cat/3/)

+Объявление (http://dev.mashineria.ru/id4/)

+Фото (http://dev.mashineria.ru/photo/id4/)

+Статья (http://dev.mashineria.ru/a/help/)

+Регистрация (http://dev.mashineria.ru/reg/)

+Добавить объявление (рег.)

+Мои объявления (рег.)

+Избранное(рег.)

+Настройки(рег.)

Оплата по WM.

Оцените объем работы и присылайте ваши предложения.

14 лет назад
machinegun
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pavel13
Павел 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличная работа. Профессионально и быстро.
Заказчик очень хорошій человек, понимающий различные ситуации. Сотрудничать советую всем к кому обращается этот человек.

Заявки фрилансеров

Pavel13
Павел 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно переделать сайт

    $5

    Необходимо немного переделать сайт... http://www.top-realty.kiev.ua/ 1.что нужно сделать: изменить страницу "свежие объявления" на странице должны отображаться первые фото объявлений под графой фото... еще должна быть графа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • HTML-верстка сайта

    Нужно сверстать 15 страниц (в архиве 16 файлов, но 10 и 11 отличаются только одной строкой). Архив PNG страниц можно скачать тут http://www.uploads.com.ua/file/stu9jhr77tilmfkp/images_png.rar.html Исходники http://www.uploads.com.ua/file/x1py7oyqyglz8rl8/site_main20_ver_2.rar.html Особо обращаю внимание, что ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить чуть jQuery и XHTML по образцу.

    Есть сайт glorianhouse_com использующий код сайта site_tsaateashop_com ,.. нужно сделать две вещи: 1) поправить jQuery на сайте glorianhouse таким образом, чтобы на главной так же как на сайте tsaateashop постепенно появлялись блоки и их ...

    jQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правки HTML-верстки

    $250

    Задача: Необходимо внести правки в уже существующую и натянутую верстку на сайте. Доступы от админки и фтп есть. Есть требования к шрифтам, стилям и т.д, как должна выглядеть верстка. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка с незначительной правкой дизайна

    Есть шаблон http://osc3.template-help.com/osc_21784/index.php Нужно заменить листок клевера и чуть поднять шапку - убрать валюты и языки, заместо них форму входа (там будет и меню пользователя после входа). Немножко переделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Немножко переделать слайдер на jQuery

    Есть верстка страницы, вверху есть слайдер, в котором нужно переделать ефет замены слайдов на эффект затухания, нужен человек хорошо знающий jQuery. http://landofcoder.com/demo/jquery/lofslidernews/ - так виглядит слайдер

    jQuery
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Из макета в HTML

    Добрый вечер! Нужно изи макета сделать тему для WP Качественно и сео оптимизированно! - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн для личного кабинета

    Нужно нарисовать и сверстать шаблон для личного кабинета пользователя на моем сайте. Движок свой, по этому натягивать буду я сам, от Вас требуется лишь нарисовать и сверстать шаблон. Как пример, можно взять ...

    XenForo
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка PSD макета - 2

    Дано: 1. Макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD) 2. Две внутренние страницы! 2. Надо сверстать в HTML. Требования: * Стабильность ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка, привязка

    Задача: необходимо привязать систему чата к верстке дизайна Сайт чата состоит из двух частей: сайта (написан на PHP) и блока чата (написан на Java). Изменить верстку сайта возможно прямо на сервере, ...

    CSSHTMLJavaJavaScriptMySQL
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад