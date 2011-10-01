Необходимо немного переделать сайт... http://www.top-realty.kiev.ua/ 1.что нужно сделать: изменить страницу "свежие объявления" на странице должны отображаться первые фото объявлений под графой фото... еще должна быть графа ...
Проверка верстки
Необходимо проверить и внести изменения в верстку на сайте dev.mashineria.ru
Первоначальная верстка проходила для FF 6.
Необходимо кроссбраузерная верстка для IE 7+, Chrome, Opera 10+
Данные для входа: tester retset
Список страниц для проверки:
+Главная (http://dev.mashineria.ru/)
+Результат поиска (http://dev.mashineria.ru/cat/3/)
+Объявление (http://dev.mashineria.ru/id4/)
+Фото (http://dev.mashineria.ru/photo/id4/)
+Статья (http://dev.mashineria.ru/a/help/)
+Регистрация (http://dev.mashineria.ru/reg/)
+Добавить объявление (рег.)
+Мои объявления (рег.)
+Избранное(рег.)
+Настройки(рег.)
Оплата по WM.
Оцените объем работы и присылайте ваши предложения.
Выбранный исполнитель
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