Из макета в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки158 просмотров

Добрый вечер!

Нужно изи макета сделать тему для WP

Качественно и сео оптимизированно!

- SE-оптимизированная

- Соблюдение стандартов W3C

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome

Бюджет 200 руб

Оплата WebMoney

HTMLWordPress
14 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Отлично сработались! Работа выполнена на высшем уровне! Работой - доволен. Ответственный Исполнитель.
Хороший заказчик, советую всем

Заявки фрилансеров

peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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