Дано: 1. Простой макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD) 2. Надо сверстать в HTML. Требования: * Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах ...
Верстка и натяжка на Joomla – сайт фотографа
Сверстать и натянуть на Joomla – 8 страниц (общее количество 8, четыре из которых либо обычный текст, либо ссылки)
ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЕМ (После согласования цены, мы выбираем Вас исполнителем, затем Вы на своем хостинге выполняете верстку и натяжку по тз данного проекта, по завершению оплачиваем и Вы скидываете исходник.)
Общие пожелания:
1)Кроссбраузерная верстка (IE 6-9, Chrome, Firefox, Opera, Safari).
2)Валидная html и css верстка (validator.w3.org/) .
3)CSS и JS код находится в отдельных файлах.
4)Полное соответсвие макету (см. ниже).
По макету:
- На разрешении 1280 слева появляется выключатель, который работает аналогично этому – domaholoda.net/
- При загрузке сайта, играет музыка, ее можно убавлять/прибавлять – выключать/включать, которая не переключается при переходе со страницы на страницу.
- Сверху на плинтусе свободный модуль под h1 и настроенный стиль в css
- Логотип – ссылка на главную
Главная страница:
- В картине фотографии, которые плавно меняются
- Справа меню аккардион, при нажатии на свернутую картинку, плавно открывается, а надпись пропадает – что-то вроде planeta-plitki.ru/index.p...
Обо мне:
- По этой кнопке настроить общий стиль текста и ссылок.
Портфолио:
- Появляется горизонтальное меню, под ним галерея с превью фотографий со стрелками "влево" и "вправо", при нажатии на них, плавно открываются новые превью.
- При нажатии на любой превью, она плавно открывает полную фотографию в модальном окне, также есть возможность запускать слайд-шоу.
- Под галереей очередное горизонтальное меню, которое чередуется 2 фонами, в случае если появляется много пунктов.
- В панели администратора возможность добавлять картинки пачками и квадратом отмечать выводимое превью в галерею.
Услуги и цены:
- Дублируется меня с портфолио и заполняется обычный текст.
Отзывы:
- Добавление отзывов происходит по типу добавления комментариев со своим оформлением (чередуются цвета заливки), заполнение только администратором сайта с админ панели.
Статьи:
- Страница с обычными ссылками
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