Верстка и натяжка на Joomla – сайт фотографа

Сверстать и натянуть на Joomla – 8 страниц (общее количество 8, четыре из которых либо обычный текст, либо ссылки)

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЕМ (После согласования цены, мы выбираем Вас исполнителем, затем Вы на своем хостинге выполняете верстку и натяжку по тз данного проекта, по завершению оплачиваем и Вы скидываете исходник.)

Общие пожелания:

1)Кроссбраузерная верстка (IE 6-9, Chrome, Firefox, Opera, Safari).

2)Валидная html и css верстка (validator.w3.org/) .

3)CSS и JS код находится в отдельных файлах.

4)Полное соответсвие макету (см. ниже).

По макету:

- На разрешении 1280 слева появляется выключатель, который работает аналогично этому – domaholoda.net/

- При загрузке сайта, играет музыка, ее можно убавлять/прибавлять – выключать/включать, которая не переключается при переходе со страницы на страницу.

- Сверху на плинтусе свободный модуль под h1 и настроенный стиль в css

- Логотип – ссылка на главную

Главная страница:

- В картине фотографии, которые плавно меняются

- Справа меню аккардион, при нажатии на свернутую картинку, плавно открывается, а надпись пропадает – что-то вроде planeta-plitki.ru/index.p...

Обо мне:

- По этой кнопке настроить общий стиль текста и ссылок.

Портфолио:

- Появляется горизонтальное меню, под ним галерея с превью фотографий со стрелками "влево" и "вправо", при нажатии на них, плавно открываются новые превью.

- При нажатии на любой превью, она плавно открывает полную фотографию в модальном окне, также есть возможность запускать слайд-шоу.

- Под галереей очередное горизонтальное меню, которое чередуется 2 фонами, в случае если появляется много пунктов.

- В панели администратора возможность добавлять картинки пачками и квадратом отмечать выводимое превью в галерею.

Услуги и цены:

- Дублируется меня с портфолио и заполняется обычный текст.

Отзывы:

- Добавление отзывов происходит по типу добавления комментариев со своим оформлением (чередуются цвета заливки), заполнение только администратором сайта с админ панели.

Статьи:

- Страница с обычными ссылками