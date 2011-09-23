Верстка и натяжка на Joomla – сайт фотографа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки191 просмотр

Сверстать и натянуть на Joomla – 8 страниц (общее количество 8, четыре из которых либо обычный текст, либо ссылки)

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЕМ (После согласования цены, мы выбираем Вас исполнителем, затем Вы на своем хостинге выполняете верстку и натяжку по тз данного проекта, по завершению оплачиваем и Вы скидываете исходник.)

Общие пожелания:

1)Кроссбраузерная верстка (IE 6-9, Chrome, Firefox, Opera, Safari).

2)Валидная html и css верстка (validator.w3.org/) .

3)CSS и JS код находится в отдельных файлах.

4)Полное соответсвие макету (см. ниже).

По макету:

- На разрешении 1280 слева появляется выключатель, который работает аналогично этому – domaholoda.net/

- При загрузке сайта, играет музыка, ее можно убавлять/прибавлять – выключать/включать, которая не переключается при переходе со страницы на страницу.

- Сверху на плинтусе свободный модуль под h1 и настроенный стиль в css

- Логотип – ссылка на главную

Главная страница:

- В картине фотографии, которые плавно меняются

- Справа меню аккардион, при нажатии на свернутую картинку, плавно открывается, а надпись пропадает – что-то вроде planeta-plitki.ru/index.p...

Обо мне:

- По этой кнопке настроить общий стиль текста и ссылок.

Портфолио:

- Появляется горизонтальное меню, под ним галерея с превью фотографий со стрелками "влево" и "вправо", при нажатии на них, плавно открываются новые превью.

- При нажатии на любой превью, она плавно открывает полную фотографию в модальном окне, также есть возможность запускать слайд-шоу.

- Под галереей очередное горизонтальное меню, которое чередуется 2 фонами, в случае если появляется много пунктов.

- В панели администратора возможность добавлять картинки пачками и квадратом отмечать выводимое превью в галерею.

Услуги и цены:

- Дублируется меня с портфолио и заполняется обычный текст.

Отзывы:

- Добавление отзывов происходит по типу добавления комментариев со своим оформлением (чередуются цвета заливки), заполнение только администратором сайта с админ панели.

Статьи:

- Страница с обычными ссылками

CSSHTMLJavaScriptJoomla
14 лет назад
SEM509
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вёрстка PSD макета

    Дано: 1. Простой макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD) 2. Надо сверстать в HTML. Требования: * Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • CSS пофиксить

    http://ru.grandvpn.com/hosting-rates/ тут когда наводишь на список с несколькими странами - выделяется не вся область 5$

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать 7 страниц

    Собственно нужна качественная верстка div-ми под стандартные браузеры + нужно прикрутить скрипты JQuery Что верстать и полное ТехЗадание находиться здесь : http://dl.dropbox.com/u/1982720/visavis-brand.zip Когда выберу исполнителя передам psd, шрифты, ...

    jQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибки верстки

    Необходимо исправить ошибки верстки магазина на 1С-Битрикс. Оплата почасовая. Детально ТЗ отправляем кандидатам для предварительной оценки.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка из html в Joomla

    $100

    Уважаемые вэб лансеры мне требуется сверстать html страницу в сайт на системе управления Joomla, а также установить немного модулей. От вас еще требуеться установить на хостинг, чтобы можно было проверить. Тематика ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад