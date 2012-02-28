SEM509

Евгений SEM509

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер

    Дизайн сайтов Приветствую всех. С новым годом и с прошедшим рождеством! Желаю каждому творческих успехов и стабильных заработков. Ближе к сути. Ищем дизайнера ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    Тематика: Вентиляция Пожелания к текстам: - перед написанием просьба вникнуть в особенности направления - уникальность текста 97-100% - умение работать с плотностью и знать принцип работы ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интегрировать верстку в движок и запрограммировать

    Есть верстка, необходимо ее интегрировать в движок и запрограммировать. 1) Мультирегиональность – Каталог будет питаться от главной базы данных (достаточно внести изменение в ассортимент на главном сайте), но ...

    AJAX
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен копирайтер с хорошим слогом

    Тематика: Веб-студия (создание и продвижение сайтов, контекстная реклама, фирменный стиль) Объем: ~ 25-30 тыс. символов Для нас важно, чтобы: - текст был написан легким слогом (не ломал ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен копирайтер с хорошим слогом.

    Тематика: Веб-студия Объем: ~ 25-30 тыс. символов Соблюдать в тексте нижеприведенные моменты: - грамотно показать клиенту выгоду от сотрудничества с вами; - вызвать ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен верстальщик + программист на 3-4 магазина

    Нужен верстальщик и программист в одном лице Задача: Верстка, натяжка и программирование. Опыт в работе с интернет-магазинами. Предполагаемый функционал: - Корзина (без онлайн заказа, без привязки ...

    CSSHTMLJavaScript
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайнер

    $100

    Требования к дизайну: 1) Просто, но со вкусом 2) Соблюдать последние тенденции дизайна Требования к исполнителю: 1) Соблюдение сроков 2) Не кривляться к ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен копирайтинг/рерайтинг

    Тематика - свадебный фотограф 1) Уникальность текстов 100% 2) Форматирование (Заголовки, подзаголовки, нумированные и маркированные списки, выделения) 3) Хороший слог, легкие и приятные на чтение текста 4) Умение писать ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание легких и уникальных текстов

    Здравствуйте, пожелания к текстам, следующие: - Уникальность текста - Форматирование текста (Заголовки, абзацы, нумированные и маркированные списки) - Легкие на чтение (Короткие и осмысленные предложения) Оплата 1 ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен верстальщик + программист на modX

    $100

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В связи с тем что не успеваем обрабатывать заявки клиентов, ищем еще одного разработчика сайтов на modX. Задача: верстка и интеграция сайта на modX ...

    JavaScriptjQueryMODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и натяжка на CMF modX

    $100

    Здравствуйте. Задача: - верстка и натяжка проектов на CMF modX (сайт визиток, корпоративных сайтов и интернет порталов) - программирование необходимого функционала (подписка/рассылка, онлайн оплата, привязка к 1C) ...

    JavaScriptjQueryMODX
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик со знанием js и jquery

    $100

    Здравствуйте. Задача: - верстка и натяжка проектов на CMF modX (сайт визиток, корпоративных сайтов, интернет магазинов) - программирование необходимого функционала (подписка/рассылка, онлайн оплата, привязка к 1C) ...

    JavaScriptjQueryMODX
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны дизайнеры

    $100

    1) Главный момент – это правильный стиль оформления сайтов, если он соответствует нашему пониманию о качественном дизайне, у вас большие шансы. Т.е. нужно не просто собирать в кучу картинки, а придерживаться стиля и делать это ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны качественные тексты

    Задача: Писать текста, которые через пару месяцев не захочется переписывать. Объем создадим, на начальном этапе сотрудничества от этого не отталкиваемся Стоимость от 90 рублей за 1000 знаков без пробелов ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн кнопки (формы)

    Задача - нарисовать дизайн формы При загрузке сайта в нижнем правом углу кнопка, подобие "Онлайн консультанту" – consultsystems.ru/, но при каждой загрузки любой страницы в пределах ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка группы в контакте

    Добрый день. Интересует раскрутка группы в контакте, т.е. SMO. Есть ли люди занимающиеся данным направлением? Интересны следующие расценки: 1) 1000 приглашенных по городу Самара ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $100

    Приглашаем к сотрудничеству удаленных дизайнеров на по-проектную оплату. Пожелания к кандидатам: 1) Срок выполнения стандартного макета от 2-4 дней 2) Стоимость разработки стандартного макета от ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
7 баллов
11 лет назад
Верстка и натяжка на CMS Joomla 1.5
Joomla
Работали давно! Спасибо!
Качественно выполнил задание, доволен данным фрилансером, всем советую ;)
Ответный отзыв
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Легко читаемый, продающийся копирайтинг
Осталась довольна сотрудничеством с Евгением. Евгений - это понимающий заказчик со справедливыми требованиями, который достойно оплачивает работу. Спасибо за интересные проекты!
Валентина великолепный копирайтер с отличной смекалкой. Приятна в общении и в работе. И просто обаятельная девушка ;)
Ответный отзыв
triplike1do
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Компонент для Joomla
Joomla
Нашим сотрудничеством доволен. Заказчик адекватный, с оплатой никаких задержек не было.
studio_46
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-3)
$70
10 баллов
14 лет назад
Верстка и натяжка на CMS Joomla
CSSHTMLJoomla
От работы с Евгением только положительные впечатления Интересно пообщались, плодотворно поработали Человек зарабатывает сам и даёт возможность заработать другим В общем - мой + Работаем дальше - вот лучшая рекомендация Коллеги, если Вам доведётся работать с Евгением - считайте что Вам крупно повезло
Те работодатели, которые постоянно в поисках опытных и ответственных исполнителей, поймут о чем пойдет речь. Насколько процесс поиска выматывает и сколько недобросовестных людей пытаются выдавать себя за них, но как правило не являясь ими. Мы в числе тех самых работодателей и Денис для нас стал находкой. Столько положительных эмоций при сотрудничестве бывает очень редко, но все же есть. Денис идеальный вариант по соотношению оптимальной цены и не превзойденного качества. При всем при этом приятен в общении. Не рекомендуем обращаться к данному фрилансеру, т.к. мы постараемся загрузить его по максимуму своими проектами :)
Ответный отзыв