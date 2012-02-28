Дизайн сайтов Приветствую всех. С новым годом и с прошедшим рождеством! Желаю каждому творческих успехов и стабильных заработков. Ближе к сути. Ищем дизайнера ...
- Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тематика: Вентиляция Пожелания к текстам: - перед написанием просьба вникнуть в особенности направления - уникальность текста 97-100% - умение работать с плотностью и знать принцип работы ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть верстка, необходимо ее интегрировать в движок и запрограммировать. 1) Мультирегиональность – Каталог будет питаться от главной базы данных (достаточно внести изменение в ассортимент на главном сайте), но ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Рассматривать будем на конкретном примере: Пожелания к верстке: 1) Валидная блочная верстка по стандартам HTML5 и CSS3 2) Использовать стандарты Shema.org 3) Кроссбраузерность - Chrome, Opera, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Тематика: Веб-студия (создание и продвижение сайтов, контекстная реклама, фирменный стиль) Объем: ~ 25-30 тыс. символов Для нас важно, чтобы: - текст был написан легким слогом (не ломал ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тематика: Веб-студия Объем: ~ 25-30 тыс. символов Соблюдать в тексте нижеприведенные моменты: - грамотно показать клиенту выгоду от сотрудничества с вами; - вызвать ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен верстальщик и программист в одном лице Задача: Верстка, натяжка и программирование. Опыт в работе с интернет-магазинами. Предполагаемый функционал: - Корзина (без онлайн заказа, без привязки ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требования к дизайну: 1) Просто, но со вкусом 2) Соблюдать последние тенденции дизайна Требования к исполнителю: 1) Соблюдение сроков 2) Не кривляться к ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тематика - свадебный фотограф 1) Уникальность текстов 100% 2) Форматирование (Заголовки, подзаголовки, нумированные и маркированные списки, выделения) 3) Хороший слог, легкие и приятные на чтение текста 4) Умение писать ...Копирайтинг44 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, пожелания к текстам, следующие: - Уникальность текста - Форматирование текста (Заголовки, абзацы, нумированные и маркированные списки) - Легкие на чтение (Короткие и осмысленные предложения) Оплата 1 ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В связи с тем что не успеваем обрабатывать заявки клиентов, ищем еще одного разработчика сайтов на modX. Задача: верстка и интеграция сайта на modX ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Задача: - верстка и натяжка проектов на CMF modX (сайт визиток, корпоративных сайтов и интернет порталов) - программирование необходимого функционала (подписка/рассылка, онлайн оплата, привязка к 1C) ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Задача: - верстка и натяжка проектов на CMF modX (сайт визиток, корпоративных сайтов, интернет магазинов) - программирование необходимого функционала (подписка/рассылка, онлайн оплата, привязка к 1C) ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек со знанием html+css, а также js и jq Задача: Доверстать проект (5 страниц, включая форму подписки – нынешний код с подсказками и чистый) ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
1) Главный момент – это правильный стиль оформления сайтов, если он соответствует нашему пониманию о качественном дизайне, у вас большие шансы. Т.е. нужно не просто собирать в кучу картинки, а придерживаться стиля и делать это ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Писать текста, которые через пару месяцев не захочется переписывать. Объем создадим, на начальном этапе сотрудничества от этого не отталкиваемся Стоимость от 90 рублей за 1000 знаков без пробелов ...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший дизайнер с дорогими работами Задача – нарисовать под стиль сайта кнопку и форму с подсказкой. Сайт: www.shaygorodskiy.ru При загрузке сайта в нижней правой участи экрана ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача - нарисовать дизайн формы При загрузке сайта в нижнем правом углу кнопка, подобие "Онлайн консультанту" – consultsystems.ru/, но при каждой загрузки любой страницы в пределах ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Интересует раскрутка группы в контакте, т.е. SMO. Есть ли люди занимающиеся данным направлением? Интересны следующие расценки: 1) 1000 приглашенных по городу Самара ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Приглашаем к сотрудничеству удаленных дизайнеров на по-проектную оплату. Пожелания к кандидатам: 1) Срок выполнения стандартного макета от 2-4 дней 2) Стоимость разработки стандартного макета от ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад