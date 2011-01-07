Верстка и натяжка на CMS Joomla 1.5

Требования к шаблону:

1. В админке Joomla 1.5 можно управлять разрешениями: 1024, 1280, 1600 и растягивающийся.

2. Сделать возможность добавлять скинов, что-то вроде создал папку, через джумлу указал путь, тем самым в шаблоне появился еще один скин (с другой цветовой гаммой, но прежде конечно же его надо будет разрезать и добавить в отдельную папку). Следовательно нужно удобно для замены разрезать шаблон.

3. Кроссбраузерная и валидная верстка.

4. 3 верхние кнопки возможно скрывать "Главная", "Карта сайта" и "Обратная связь"

5. Место под логотип и правые контакты в шапке – модули, которые можно скрывать.

6. Высота шапки задается из админки.

7. Выпадающее горизонтальное меню с эффектом, плавного открытия.

8. Левое меню – аккардион, с плавным открытием/закрытием.

9. Левые и правые модули можно убирать, тем самым контент будет растягиваться на всю ширину.

10. Снизу счетчики, при наведении с плавным проявлением.

Пишите цену и сроки. Если все устроит, тогда будем расчитывать на долгосрочное сотрудничество.