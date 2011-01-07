Верстка и натяжка на CMS Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки205 просмотров

Требования к шаблону:

1. В админке Joomla 1.5 можно управлять разрешениями: 1024, 1280, 1600 и растягивающийся.

2. Сделать возможность добавлять скинов, что-то вроде создал папку, через джумлу указал путь, тем самым в шаблоне появился еще один скин (с другой цветовой гаммой, но прежде конечно же его надо будет разрезать и добавить в отдельную папку). Следовательно нужно удобно для замены разрезать шаблон.

3. Кроссбраузерная и валидная верстка.

4. 3 верхние кнопки возможно скрывать "Главная", "Карта сайта" и "Обратная связь"

5. Место под логотип и правые контакты в шапке – модули, которые можно скрывать.

6. Высота шапки задается из админки.

7. Выпадающее горизонтальное меню с эффектом, плавного открытия.

8. Левое меню – аккардион, с плавным открытием/закрытием.

9. Левые и правые модули можно убирать, тем самым контент будет растягиваться на всю ширину.

10. Снизу счетчики, при наведении с плавным проявлением.

Пишите цену и сроки. Если все устроит, тогда будем расчитывать на долгосрочное сотрудничество.

Joomla
14 лет назад
SEM509
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Качественно выполнил задание, доволен данным фрилансером, всем советую ;)
Работали давно! Спасибо!

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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