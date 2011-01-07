Верстать тему для Друпала. Я знаю насколько удобно пользоваться Друпалом. Мне нравиться, что можно наращивать функциональность установкой модулей. Вот я и хочу использовать так же как и сейчас друпал, но уже ...
Верстка и натяжка на CMS Joomla 1.5
Требования к шаблону:
1. В админке Joomla 1.5 можно управлять разрешениями: 1024, 1280, 1600 и растягивающийся.
2. Сделать возможность добавлять скинов, что-то вроде создал папку, через джумлу указал путь, тем самым в шаблоне появился еще один скин (с другой цветовой гаммой, но прежде конечно же его надо будет разрезать и добавить в отдельную папку). Следовательно нужно удобно для замены разрезать шаблон.
3. Кроссбраузерная и валидная верстка.
4. 3 верхние кнопки возможно скрывать "Главная", "Карта сайта" и "Обратная связь"
5. Место под логотип и правые контакты в шапке – модули, которые можно скрывать.
6. Высота шапки задается из админки.
7. Выпадающее горизонтальное меню с эффектом, плавного открытия.
8. Левое меню – аккардион, с плавным открытием/закрытием.
9. Левые и правые модули можно убирать, тем самым контент будет растягиваться на всю ширину.
10. Снизу счетчики, при наведении с плавным проявлением.
Пишите цену и сроки. Если все устроит, тогда будем расчитывать на долгосрочное сотрудничество.
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