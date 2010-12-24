Joomla и Drupal: Вывод материала с доп. полями

Здравствуйте.

На разрабатываемом сайте необходимо сделать вывод материала с дополнительными полями как, например, тут: http://www.gamezebo.com/iphone-games/gravity-guy/review

Т.е чтобы при выводе статьи дополнительно к этой статье выводились ссылки на Overview | Review | User Reviews | Preview | Images + Videos | Walkthrough | и т.д для этой конкретной статьи.

Сколько это займет времени?

Сколько это будет стоить:

1. для Drupal,

2. для Joomla

Какие сторонние модули планируете использовать?