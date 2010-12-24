Необходима помощь по Джумле в нескольких вопросах - например, проблемы с установкой некоторых расширений.
Обучение MODХ
Добрый день. Необходимо обучение работы с МОДХ.
Вариантов оплаты два.
1. Оплата за уроки обучения деньгами.
2. Оплата за уроки обучения консультированием по вопросам продвижения сайта. (Уровень знаний в продвижении следующий - ТОП 1-2, по слову "перепланировка", "перепланировка квартир" и т.д.)
Заявки фрилансеров
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