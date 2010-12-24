Обучение MODХ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка118 просмотров

Добрый день. Необходимо обучение работы с МОДХ.

Вариантов оплаты два.

1. Оплата за уроки обучения деньгами.

2. Оплата за уроки обучения консультированием по вопросам продвижения сайта. (Уровень знаний в продвижении следующий - ТОП 1-2, по слову "перепланировка", "перепланировка квартир" и т.д.)

14 лет назад
andrey-stmotor
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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