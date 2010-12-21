Настроить вордпресс шаблон для фотографа

Скачал шаблончик, но чет не пойму как его настроить

http://morestyle.ru/themeforest/the-papercore-blogovaya-tema-wordpress-ot-themeforest.html Отсюда скачал, там инструкция прилагатся

Вот сам сайт: dmitriysvetov_kz

Надо настроить, загрузить тестовые фотки, чтобы работал как тут http://themeforest.net/item/the-papercore-elegant-wordpress-theme/full_screen_preview/89599

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)