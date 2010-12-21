Настроить вордпресс шаблон для фотографа

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Скачал шаблончик, но чет не пойму как его настроить

http://morestyle.ru/themeforest/the-papercore-blogovaya-tema-wordpress-ot-themeforest.html Отсюда скачал, там инструкция прилагатся

Вот сам сайт: dmitriysvetov_kz

Надо настроить, загрузить тестовые фотки, чтобы работал как тут http://themeforest.net/item/the-papercore-elegant-wordpress-theme/full_screen_preview/89599

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

WordPress
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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