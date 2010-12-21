Нужна хорошая бесплатная видеогалерея для Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки146 просмотров

Перерыл интернет, но наверное плохо искал.

Нужна хорошая бесплатная видеогалерея для Joomla.

Необходимо добавлять ролики с ютуба, выводить их миниатюрами по категориям, возможность голосовать, оставлять отзывы. Также в комплекте нужен модуль для вывода миниатюр в заданном месте сайта.

Joomla
14 лет назад
digitype
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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