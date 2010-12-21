Система управления: 1С-Битрикс: Управление сайтом 8.6.1
Установка сайта на бесплатный движок
Готовый дизайн сайта, файлы в tiff, 12 страниц необходимо установить на бесплатный движок и сделать работающий интернет-магазин. Срочно!!!
ICQ 636531667
тел.8-925-020-56-29
e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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