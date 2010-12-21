Установка сайта на бесплатный движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок244 просмотра

Готовый дизайн сайта, файлы в tiff, 12 страниц необходимо установить на бесплатный движок и сделать работающий интернет-магазин. Срочно!!!

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тел.8-925-020-56-29

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14 лет назад
dina5555
Дина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров