Доработка модуля массового изменения цен в vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо в модуле массового изменение цен сделать возможность изменение цен не только у выбранного товара, но и у его атрибутов.

14 лет назад
gippen
Ян 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров