Доработка модуля массового изменения цен в vamshop

Нужно интегрировать без багов Joomla+JomSocial+MyBlog+JomComments+Kunena. Вроде бы все нужные плагины для интеграции этих компонентов есть, почти все компоненты (JomSocial+MyBlog+JomComments) от одного производителя, но почти все ставится непременно с глюками. Сам уже устал от варнингов, deprecated ...