Проблема с авторизацией в Social Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка92 просмотра

Движок Social Engine, проблема с авторизацией, некоторые зарегистрированные пользователи не могут залогиниться.

+ Проблема с отображением групп: кликая на разные группы, отображается одна в искаженном виде.

14 лет назад
promoinrussia
Продвижения 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров