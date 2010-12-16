Сделать шаблон Joomla из psd

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки214 просмотров

Файл приложен. Остальное в аське 249271043

Хотелось бы вёрстку без лишнего кода. Artisteer и т.п. не предлагайте.

Joomla
14 лет назад
studiodream
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад