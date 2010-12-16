Требуется доработка движка Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки189 просмотров

Требуется разработчик для доработки движка Vamshop. Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать.

Требования:

1. Опыт работы с вамшопом.

2. Ответственность.

3. Голосовая связь, телефон или скайп.

14 лет назад
Rodan1
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

varlamov
Алексей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$400
11 дней

Заявки фрилансеров

varlamov
Алексей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад