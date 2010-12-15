Сайт салона красоты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок150 просмотров

К готовому сайту на Joomla нужно сделать некоторые доработки:

1.Вывод материалов в категории с эскизами картинок.

2.Создание системы удобной вставки изображений в статьи.(из админки, чтоб было понятно женщинам-администраторам салона)

3.Открытие полноразмерных изображений из статьи минуя предпросмотр.

4.Чтобы тег "...подробнее" в списке новостей появлялся автоматически после заданного колличества символов.

Сейчас используется движок DatsoGallery, но можно заменить на другой. рассмотрим ваши предложения.

адресс сайта: http://www.salonstudio1.ru

Joomla
14 лет назад
kostombor
Борис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров