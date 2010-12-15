На рабочий сайт нужно поставить openx. Только нужно как-то, чтобы я еще и сам в нем разобрался)) Может как-то с вашими комментариями сделаю, если там не сложно. Или вы сделаете, а ...
Сайт салона красоты
К готовому сайту на Joomla нужно сделать некоторые доработки:
1.Вывод материалов в категории с эскизами картинок.
2.Создание системы удобной вставки изображений в статьи.(из админки, чтоб было понятно женщинам-администраторам салона)
3.Открытие полноразмерных изображений из статьи минуя предпросмотр.
4.Чтобы тег "...подробнее" в списке новостей появлялся автоматически после заданного колличества символов.
Сейчас используется движок DatsoGallery, но можно заменить на другой. рассмотрим ваши предложения.
адресс сайта: http://www.salonstudio1.ru
Заявки фрилансеров
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