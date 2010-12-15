Надо на Джумле убрать русские буквы из урлов

На сайте http://www.yayaclub.ru в левой и правой колонках есть новости и статьи, которые в урле имеют русские буквы.

Надо сделать чтобы там были английские буквы и проверить, что при добавлении материалов проблема не возвращается. Возможно дело в компоненте sh404Sef.

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