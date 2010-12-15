Требуется разработчик для доработки движка Vamshop. Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. 3. Голосовая ...
Надо на Джумле убрать русские буквы из урлов
На сайте http://www.yayaclub.ru в левой и правой колонках есть новости и статьи, которые в урле имеют русские буквы.
Надо сделать чтобы там были английские буквы и проверить, что при добавлении материалов проблема не возвращается. Возможно дело в компоненте sh404Sef.
Пишите вашу цену за работу.
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