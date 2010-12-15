Найти и настроить плагины WordPress

Ищем специалиста по WP, который бы сделал базовую сборку, в эту сборку должно входить следующее:

1. Форум (что бы была единая регистрация и на форуме и на сайте – для комментирования; что бы можно было легко управлять форумом, менять его внешний вид и т.д., вывод виджетом на главную сайта последних сообщений на форуме)

2. Галерея картинок (должно быть несколько разделов картинок, в каждом разделе должны быть картинки, что бы каждая картинка была отдельной страницей, а так же была возможность добавления описания к картинке через админку и возможность пользователями её комментировать и оценивать (звёздочки) )

3. Галерея видео с ютуба, всё должно быть точно так же как и в галерее картинок

4. Необходимые плагины (типа allseo pack, rustolat и т.д.)

5. Организовать комментирование и капчу как тут http://lipf.ru/palim-tic-temy.html

6. Форма обратной связи

7. Карта сайта

8. Остальные необходимые плагины

Плагины и движок должны быть последних версий, русифицированы и без внешних ссылок

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