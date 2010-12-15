Требуется разработчик для доработки движка Vamshop. Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. 3. Голосовая ...
Найти и настроить плагины WordPress
Ищем специалиста по WP, который бы сделал базовую сборку, в эту сборку должно входить следующее:
1. Форум (что бы была единая регистрация и на форуме и на сайте – для комментирования; что бы можно было легко управлять форумом, менять его внешний вид и т.д., вывод виджетом на главную сайта последних сообщений на форуме)
2. Галерея картинок (должно быть несколько разделов картинок, в каждом разделе должны быть картинки, что бы каждая картинка была отдельной страницей, а так же была возможность добавления описания к картинке через админку и возможность пользователями её комментировать и оценивать (звёздочки) )
3. Галерея видео с ютуба, всё должно быть точно так же как и в галерее картинок
4. Необходимые плагины (типа allseo pack, rustolat и т.д.)
5. Организовать комментирование и капчу как тут http://lipf.ru/palim-tic-temy.html
6. Форма обратной связи
7. Карта сайта
8. Остальные необходимые плагины
Плагины и движок должны быть последних версий, русифицированы и без внешних ссылок
Оставляйте ниже свои предложения по цене и icq
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
К готовому сайту на Joomla нужно сделать некоторые доработки: 1.Вывод материалов в категории с эскизами картинок. 2.Создание системы удобной вставки изображений в статьи.(из админки, чтоб было понятно женщинам-администраторам салона) 3.Открытие полноразмерных ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно на WordPress подправить index.php что бы для каждой статьи в ленте отображал анонс статей! Сейчас отображает полный текст. сайт: www.iphonein.ruЗавершен14 лет назад
Сейчас меню на сайте выглядит так: - Пункт 1 - Пункт 2 - Пункт 3 Надо сделать так: - Пункт 1 - Подпункт 1.1 - Подпункт ...Завершен14 лет назад
Сайт onboard.ru netcat extraСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Необходимо настроить несколько моментов для сайта на CMS Netcat (med.infs.ru) 1. Вывод списка разделов и подразделов для внутренних страниц оборудования (сейчас выводит только список разделов, а подразделы не ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую, нужна помощь по VirtueMart Joomla все работает, кроме самой корзины, то есть, при нажатии у товара на кнопку - в корзину, отображается всплывающее окно но бокс корзины ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно за неделю сделать сайт на шаблоне джумлы. Сайт журнала. пока нужно быстро сделать "хоть что-нибудь". Шаблон найдем. На странице должен быть анонс номера и несколько статей с картинками. Контакты, где ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт для выполнения следующих задач. 1.По крону смотрит обновления на http://********.com/ 2.Парсит страницу (2 дива на странице) 3.Создает поддомен на моем домене (согласно названию папки где лежит исходная страница) ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо готовый дизайн (PSD) натянуть на движек, собственно...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт14 лет назад