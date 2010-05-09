studiodream

Возможно ли внести изменения в Jomsocial, чтобы при регистрации администратор был "другом". (единственным). Можно не делать, достаточно рассказать мне - как. Способ реализации не важен, лиш бы работало. Так же не обязательна привязка к группе "администраторы" достаточно привязать ...