studiodream

Сергей, приветствую! Интересует постоянное сотрудничество в области блокчейн разработок.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Файл приложен. Остальное в аське 249271043 Хотелось бы вёрстку без лишнего кода. Artisteer и т.п. не предлагайте.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Весть текст есть в наброске. Пожалуйста, предлагайте цену и сроки С вопросами в ICQ 465070138Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт тематики "печать фотографий" на Joomla 1.5. Нужен загрузчик файлов для онлайн заказа фото. Может быть реализовано как компонент Joomla либо отдельно от неё. ТЗ нет, т.к. описывать дольше, чем увидеть. Покажу пример того, что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Возможно ли внести изменения в Jomsocial, чтобы при регистрации администратор был "другом". (единственным). Можно не делать, достаточно рассказать мне - как. Способ реализации не важен, лиш бы работало. Так же не обязательна привязка к группе "администраторы" достаточно привязать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
9 лет назад
Отличный заказчик, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Виталий отличный исполнитель! Рекомендую всем. Выполнил работу очень качественно. Хотя работать пришлось на ходу без точного ТЗ. Оперативно внес изменения, возникшие в ходе реализации проекта. Надеюсь, что сотрудничество продолжится в дальнейшем.
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный заказчик!!! Четкое ТЗ, своевременная оплата !!! Рекоммендую)
Ответный отзыв
Работу выполнил отлично!!! и быстро!