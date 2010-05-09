studiodream

Юрий studiodream

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
shvm
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Онлайн заказ печати фотографий (оптовая загрузка)
Отличный заказчик, своевременная оплата.
Виталий отличный исполнитель! Рекомендую всем. Выполнил работу очень качественно. Хотя работать пришлось на ходу без точного ТЗ. Оперативно внес изменения, возникшие в ходе реализации проекта. Надеюсь, что сотрудничество продолжится в дальнейшем.
Ответный отзыв
godknight
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Макет рекламной вывески
Отличный заказчик!!! Четкое ТЗ, своевременная оплата !!! Рекоммендую)
Работу выполнил отлично!!! и быстро!
Ответный отзыв