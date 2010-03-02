Проблема Joomla, mod_sape, Error - не отображаются

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка137 просмотров

Нужна помощь в устранении проблемы с ссылками Error в Сапе. Не отображаются на сайте. С объяснением ситуации.

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

studiodream
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо Юрию за оперативное решение проблемы. Профессиональный подход и багаж знаний позволил разрешить задачу за 20 минут.
Чёткое описание проблемы и грамотные ответы на вопросы, быстрое предоставление всех данных и моментальная оплата оставили очень приятное впечатления от работы с Татьяной.

Заявки фрилансеров

studiodream
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад