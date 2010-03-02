Имеется абсолютно готовый рабочий скрипт на рнр для вывода ссылок рекламного брокера Sape. Нужно прикрутить (адаптировать) его к cms, изменив некоторые параметры. Есть подробнейшая инструкция от создателя. Вопрос в том, что версия cms ...
Проблема Joomla, mod_sape, Error - не отображаются
Нужна помощь в устранении проблемы с ссылками Error в Сапе. Не отображаются на сайте. С объяснением ситуации.
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