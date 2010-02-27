Имеется абсолютно готовый рабочий скрипт на рнр для вывода ссылок рекламного брокера Sape. Нужно прикрутить (адаптировать) его к cms, изменив некоторые параметры. Есть подробнейшая инструкция от создателя. Вопрос в том, что версия cms ...
Нужно немного настроить wordpress
В общем тема такая:
1.
В wordpress по умолчанию каждая страница со статьей имеет адрес
http://site.ru/index.php/2010-01-01/post/
Надо удалить index.php/ из адреса.
2.
У каждой рубрики адрес
http://site.ru/index.php/category/rubric/
Надо удалить index.php/category из адреса.
В настройке постоянных ссылок я пробовал менять - ничего не помогает.
Кто готов помочь и сколько это будет стоить?
ICQ# 582235707
Заявки фрилансеров
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