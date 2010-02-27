Нужно немного настроить wordpress

В общем тема такая:

1.

В wordpress по умолчанию каждая страница со статьей имеет адрес

http://site.ru/index.php/2010-01-01/post/

Надо удалить index.php/ из адреса.

2.

У каждой рубрики адрес

http://site.ru/index.php/category/rubric/

Надо удалить index.php/category из адреса.

В настройке постоянных ссылок я пробовал менять - ничего не помогает.

Кто готов помочь и сколько это будет стоить?

ICQ# 582235707