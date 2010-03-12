Заверстать html по макету и подключить его к КМС

Добрый день!

Необходимо заверстать html по JPEG-макетам (один сайт, 7 страниц), верстка с подключением КСС, кросбраузерности и пр. стандартных процедур.

+ на полученный сайт из семи разделов подключить простенькую КМС, функциями которой будет:

1. менять содержимое страниц (можно сделать всю страницу целиком для редактирования в визивиге, в котором будут прописанны написанные вами стили).

2. возможность создания, удаления и редактирования разделов.

3. в одном из разделов должна быть post-форма, которая отправляет данные по сабмиту на мыло.

Оплата по факту полной сдачи работы.

Интересует стоимость и срок работы, надо сделать к среде 03.03.10

Макет одного из разделов во вложении.