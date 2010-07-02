Word Press 2.9 - сделать поиск.

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Завершен5 заявок179 просмотров

После введения слов и нажатия поиск выводит домашнюю страницу. Как это исправить?

WordPress
15 лет назад
topspeed2000
Евгений 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Stimpy
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Исправил поиск. Доволен услугой.
все отлично

Заявки фрилансеров

Stimpy
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад