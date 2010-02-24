Не могу разобраться с форумом. Спам достал. Как его запретить. Как массово вытирать сообщения спамеров и их регистрацию. В общем надо почистить форум от тысяч спамеров и сделать защиту. Внимание: форум на немецком.
Ошибка 500 Joomla 1.5
Стоит VM 1.1
Все работало нормально, но вдуг в админке вылетела ошибка:
500 - Возникла ошибка
Unable to load pathway: administrator
В чем проблема сообразить не могу, кто сталкивался?
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