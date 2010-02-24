Ошибка 500 Joomla 1.5

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Стоит VM 1.1

Все работало нормально, но вдуг в админке вылетела ошибка:

500 - Возникла ошибка

Unable to load pathway: administrator

В чем проблема сообразить не могу, кто сталкивался?

Joomla
15 лет назад
andreyko84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов

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Нет заявок фрилансеров